زرعی یونیورسٹی کے چرچ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب
ہمیں معاشرے کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے :وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شہباز ٹاؤن میں واقع چرچ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ، اس موقع پر کالونی کو جگمگاتی روشنیوں، ستاروں اور روایتی کرسمس ٹریز سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے مسیحی مذہبی سکالر بشپ ڈاکٹر اینڈریاس رحمت، پرنسپل افسر اسٹیٹ مینجمنٹ ڈاکٹر ندیم اکبر، اسٹیٹ آفیسر رانا شہزاد محمود، ریاض مسیح اور دیگر کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔اس موقع پر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ ہمیں بھائی چارے ، محبت اور رواداری کے پیغام کے ذریعے معاشرے کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے ،یونیورسٹی نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کیلئے اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کا بہترین ماحول فراہم کیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناحؒ کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والے تمام افراد کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کیلئے سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے ، اس موقع پر مسیحی مذہبی رہنماؤں نے یونیورسٹی انتظامیہ کے کردار کو سراہا۔