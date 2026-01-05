صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال میں آپریشن، تالا نگلنے والے بچے کی جان بچا لی گئی

  • فیصل آباد
چلڈرن ہسپتال میں آپریشن، تالا نگلنے والے بچے کی جان بچا لی گئی

چنیوٹ کے رہائشی 3 سالہ زوہان نے چار روز قبل کھیلتے ہوئے تالا نگل لیا تھا

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) کھیل کھیل میں چار روز قبل تالا نگلنے والے تین سالہ بچے کی جان بچا لی گئی۔ چلڈرن ہسپتال کی لیڈی سرجن ڈاکٹر نگینہ شہزادی نے کامیاب اور پیچیدہ آپریشن کے ذریعے بچے کے جسم سے تالا نکال دیا۔متاثرہ بچے کے لواحقین کے مطابق چنیوٹ کے رہائشی تین سالہ زوہان نے چار روز قبل کھیلتے ہوئے تالا نگل لیا تھا۔ ابتدائی طور پر مقامی ڈاکٹر نے اینڈوسکوپی کے ذریعے نیٹ وائر کے ذریعے بچے کے معدے سے تالا نکالنے کی کوشش کی، تاہم اس دوران تالا گلے میں پھنس گیا۔ بعد ازاں بچے کو الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کیا گیا۔

جہاں سے اسے جنرل ہسپتال غلام محمد آباد منتقل کر دیا گیا۔ وہاں ماہر سرجن کی عدم دستیابی کے باعث بچے کو ایک نجی ہسپتال بھیج دیا گیا۔اسی دوران چلڈرن ہسپتال کی چائلڈ اسپیشلسٹ سرجن ڈاکٹر نگینہ شہزادی کو آپریشن کے لیے طلب کیا گیا، جنہوں نے اپنی مہارت سے کامیاب آپریشن کر کے تالا نکال دیا اور معصوم بچے کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر نگینہ شہزادی کے مطابق آپریشن کامیاب رہا اور زوہان کی حالت خطرے سے باہر ہے ، جس کے بعد بچے کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر