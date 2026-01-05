صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوسرا سالانہ بابا جی احسان الٰہی میموریل فٹبال ٹورنامنٹ اختتام پذیر

  • فیصل آباد
دوسرا سالانہ بابا جی احسان الٰہی میموریل فٹبال ٹورنامنٹ اختتام پذیر

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ فٹبال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چک 66 ج ب دھاندرہ میں ہونے والا دوسرا سالانہ عظیم الشان بابا جی احسان الہی میموریل فٹبال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔

 ٹورنامنٹ میں 30 سے زائد نامور ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شاہین فٹبال کلب 72 ج ب گلالی پور اور فٹبال کلب اروڑی بلوچاں کے درمیان کھیلا گیا، جس کا فیصلہ پنلٹی ککس پر ہوا۔ فٹبال کلب اروڑی بلوچاں نے ٹورنامنٹ جیت کر اپنے نام کر لیا۔ مہمان خصوصی چوہدری عبدالغفار سندھو نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ اس موقع پر سرپرست اعلی ماسٹر ذوالفقار علی، چیف آرگنائزر چوہدری نوید مرتضی بندیشہ، ملک ناصر، محمد آصف اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر