صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:یوم علی المرتضیٰ پر کیک کاٹنے اور محفل سماع کا انعقاد

  • فیصل آباد
کمالیہ:یوم علی المرتضیٰ پر کیک کاٹنے اور محفل سماع کا انعقاد

کمالیہ (نمائندہ دنیا) یوم ولادت سیدنا علی المرتضیٰ کے موقع پر سابق کونسلر محمودالحسن عابد مرحوم کی رہائشگاہ پر کیک کاٹنے کی تقریب اور محفل سماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

تفصیلات کے مطابق، ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سلسلے میں مختلف تقاریب منعقد کی گئیں، جہاں کیک کاٹا گیا اور لنگر کے ساتھ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ محلہ بلال گنج میں منعقدہ تقریب سے پیر سید عابد شاہ گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے دین اسلام کے لیے جو گرانقدر خدمات سرانجام دیں، وہ اسلامی تاریخ کا زریں اور انمول باب ہیں۔ انہوں نے ان کی تعلیمات، عدل، شجاعت، تقویٰ اور حق پسندی کو عملی زندگی میں اپنانے پر زور دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر