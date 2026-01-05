حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین
پروفیسر آصف رضا قادری مولانا بہادر علی اوردیگرکا کیک کٹنگ تقریب سے خطاب
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے محلہ چوہڑ ماجرہ غلام محمد آباد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر منعقدہ کیک کٹنگ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مسلم حکمرانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا بہترین نمونہ ہے اور ان کے اقوال و فرمودات ہر خاص و عام کے لیے مشعل راہ ہیں۔پروفیسر آصف رضا قادری نے کہا کہ امت مسلمہ کو دینی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی تربیت کے لیے آپ کی تعلیمات سے مستفید ہونا چاہیے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی خدمت اسلام، جہاد فی سبیل اللہ، صبر و شکر اور ایثار کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تحفظ ناموس رسالت ﷺ اور فروغ اسلام کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں اور قرآن پاک کی تقریباً تین سو آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔تقریب میں ممبر ڈویژنل رابطہ کمیٹی مولانا بہادر علی رضوی، ملک اکرام الحق قادری، رانا عرفان وارثی، ملک احسان الحق، محمد زاہد مدنی، ملک سرفراز قادری، میاں رشید، ملک علی رضا اور دیگر بھی شریک تھے ۔ تقریب کے آخر میں ملکی ترقی، سلامتی اور وطن عزیز میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
