ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم
سی ای او ایجوکیشن کی اساتذہ کو مبارکباد ،تدریسی فرائض انجام دینے کی تاکید
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے احکامات کے مطابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر (ایجوکیشن) راؤ عبدالکریم نے ای ایس ٹی سکیل 15 کے اساتذہ کی مختلف کیٹیگریز میں ایس ایس ٹی سکیل 16 میں پروموشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔تفصیلات کے مطابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر (ایجوکیشن) کے ہمراہ ڈویژنل ڈائریکٹر افتخار خان اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری ایجوکیشن) محمد وسیم ساجد نے اساتذہ میں تقررنامے تقسیم کیے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن جاوید شہباز اور ایم سی کیڈر اساتذہ محمد اختر بٹ بھی موجود تھے۔
مزید تفصیلات کے مطابق ایم سی کیڈر کی 6 خواتین اساتذہ بطور ایس ایس ٹی جنرل سکیل 16، ایم سی کیڈر کے 5 مرد و خواتین اساتذہ بطور ایس ایس ٹی جنرل سکیل 16 اور جنرل کیڈر کے 14 اساتذہ بطور ایس ایس ٹی سائنس سکیل 16 میں پروموشن حاصل کر چکے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن نے تمام پروموشن حاصل کرنے والے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور آئندہ لگن سے تدریسی فرائض انجام دینے کی تاکید کی۔