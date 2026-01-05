صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

  • فیصل آباد
ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال اور پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر کو ادویات حوالے کی گئیں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) انجمن انسداد منشیات الائیڈ ہسپتال II نے مخیر حضرات کے تعاون سے ہسپتال کو مختلف نوعیت کی ادویات عطیہ کی ہیں۔تفصیلات کے مطابق جنرل سیکرٹری آمنہ اکرم نے محمد افضل اور محمد پرویز کے ہمراہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ظفر اقبال اور ماہر امراض نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر کو ادویات حوالے کیں اور اس عزم کا اظہار کیا کہ مریضوں کو علاج معالجہ کی فراہمی کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے کے اقدامات جاری رکھے جائیں گے ۔

 

