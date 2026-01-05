کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ
کمالیہ (نمائندہ دنیا، نمائندہ خصوصی) - اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، اسٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور ادویات کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں براہِ راست دریافت کیا۔ مریضوں نے مجموعی طور پر ہسپتال انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔اس موقع پر اقرا ناصر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت، معیاری اور بلا امتیاز طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی خدمت میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔