صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال :مغوی بچی بازیاب ، اغوا کار خاتون گرفتار

  • فیصل آباد
چلڈرن ہسپتال :مغوی بچی بازیاب ، اغوا کار خاتون گرفتار

گوجرہ کی ذونیشاء کو والدین علاج کیلئے لائے ،ملزمہ حفیظاں نے اغواکرلیا

 فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چلڈرن ہسپتال سے گزشتہ روز اغواء ہونے والی دو ماہ کی ذونیشاء کو پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرا لیا، جبکہ اغوا کار خاتون حفیظاں بی بی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔تفصیلات کے مطابق گوجرہ کی رہائشی ذونیشاء کو والدین علاج کے لیے ہسپتال لائے ہوئے تھے کہ ملزمہ نے والدہ کائنات سے باتوں میں دوستی ظاہر کر کے بچی کو اغواء کیا۔ پولیس نے فوری طور پر واقعہ کا مقدمہ درج کر کے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور ہسپتال کے ساتھ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمہ کی تلاش شروع کی۔

ملزمہ کو مظفر آباد کے علاقے سے گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضے سے ذونیشاء کو بازیاب کروا لیا گیا۔ آر پی او سہیل اختر سکھیرا اور سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے ٹاؤن ایس پی سعید احمد اور ان کی ٹیم کی اعلیٰ کارکردگی کی تعریف کی۔ بازیاب ہونے والی بچی کو والدین کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان کارڈ کی شفاف اور بروقت تقسیم یقینی بنانیکا حکم

مریضوں کو فوری، معیاری طبی امداد دی جائے ،جہانزیب حسین

تھا نے میں ہر شہری کیساتھ احترام سے پیش آئیں،ڈی پی او

شہر کے داخلی راستوں کو بہتر اور نمایاں بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر

مسلم لیگ ن خوشاب کا اجلاس، میانوالی جلسہ کی تیاریوں کا جائزہ

دائودخیل میں نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر