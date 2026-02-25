صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بروقت حاضری ، بہترین ٹرن آؤٹ برقراررکھنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
بروقت حاضری ، بہترین ٹرن آؤٹ برقراررکھنے کی ہدایت

ریسکیو سٹیشنز پرگاڑیوں کی صفائی ، آلات دستیابی یقینی بنائی جائے :احتشام واہلہ

 فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام واہلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں ایمرجنسی آفیسر غلام شبیر سمیت ریسکیو سیفٹی آفیسرز اور سٹیشن کوآرڈینیٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام ریسکیو اسٹیشنز کی مجموعی کارکردگی، صفائی ستھرائی کے معیار اور پیشہ ورانہ نظم و ضبط کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے اس بات پر زور دیا کہ ریسکیو ادارہ عوامی خدمت کا حساس اور ذمہ دار ادارہ ہے لہٰذا ہر اہلکار کا پیشہ ورانہ انداز، بروقت حاضری اور بہترین ٹرن آؤٹ ادارے کی پہچان ہونا چاہیے ۔ اجلاس کے دوران ریسکیو سٹیشنز اور گاڑیوں کی مکمل صفائی کو یقینی بنانے ، آلات کی درست حالت میں دستیابی اور اسٹاف کی ہمہ وقت تیاری کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ تمام افسر اپنے اپنے سٹیشنز میں ان اقدامات پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنائیں تاکہ ایمرجنسی سروس کی فراہمی کو مزید مؤثر اور معیاری بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی ایمپلائز یونین الیکشن تھری ایم کا کلین سویپ

مظفرگڑھ میں گراں فروشی پر کریک ڈاؤن تیز،دوگرفتار

بوگس چیک ، امانت میں خیانت، پانچ افرادپر مقدمات

ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2ملزم دھر لئے گئے

دو لڑکیوں سمیت 4افراد اغو کرلئے گئے

55 کیسز کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق