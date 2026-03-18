کمالیہ :اے سی ارم شہزادی کی گندگی کے ڈھیرختم کرنے کی ہدایت

آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کابھی حکم پرائیویٹ بس سٹینڈز کا دورہ ،کرایہ نامہ، صفائی ستھرائی اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

 کمالیہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے سیکرٹری یونین کونسلز اور ستھرا پنجاب پروگرام کے افسران کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں شہر اور دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر بلدیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ شہری اور دیہی علاقوں میں گندگی کے ڈھیروں کا فوری خاتمہ یقینی بنایا جائے اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ مانیٹرنگ آفیسرز کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور مسلسل نگرانی کی ہدایت بھی دی گئی۔

مزید برآں، اسسٹنٹ کمشنر نے سیکرٹری یونین کونسلز کو سختی سے ہدایت کی کہ آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بعد ازاں انہوں نے شہر میں منظور شدہ پرائیویٹ بس سٹینڈز کا دورہ کیا، جہاں مسافروں سے کرایہ نامہ، صفائی ستھرائی اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مسافروں سے مقررہ کرایہ ہی وصول کیا جائے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور کی پہلی ٹائروں والی ٹرام سروس تاخیر کا شکار

صنعتی ترقی کیلئے توانائی کا سستا اور پائیدار نظام ناگزیر:فیصل ایوب

مسائل کے حل کیلئے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے :راغب نعیمی

عید پر خصوصی فوڈ، میٹ اور ڈیری سیفٹی ٹیمیں تشکیل

بارشوں سے قبل محکمہ سی اینڈ ڈبلیو حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت

عید پر صفائی کے جامع پلان کی منظوری

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ