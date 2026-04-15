ڈپٹی کمشنر کاڈی ایچ کیو ہسپتال اور امتحانی سنٹر کا دورہ

  • فیصل آباد
مریضوں کوہسپتال سے ادویات نہ ملنے کی شکایت نہیں ملنی چاہئیں:عائشہ رضوان

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کے سرکاری ہسپتالوں کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے ۔وہ گزشتہ روز ڈی ایچ کیو ہسپتال گئیں اور مختلف وارڈز میں زیرعلاج مریضوں کی عیادت،ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق کی، ایم ایس ڈاکٹر عدیل عارگ و دیگر ڈاکٹرز بھی ہمراہ تھے ، ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کا معیار دیکھا اورصاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کی تاکید کی۔انہوں نے مشینری کے فعال ہونے کا جائزہ لیا اور او پی ڈی سمیت دیگر وارڈز میں انتظامات چیک کئے ۔انہوں نے ادویات کی دستیابی،ریکارڈ اور مریضوں کی فراہمی بارے بریفنگ لی اور واضح کیا کہ کسی مریض کو ادویات ہسپتال سے نہ ملنے کی شکایت نہیں ملنی چاہیے ۔ دریں اثناڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا گزشتہ روز سی او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی کے ہمراہ میٹرک کے امتحان کے سلسلہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاون چنیوٹ میں بنائے گئے امتحانی سنٹر کا دورہ، طالبات کے لیے فراہم کی گئیں سہولیات کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر نے طالبات کی رولنمبر سلپ اور سٹنگ پلان کو چیک کیا، ڈپٹی کمشنر سپرنٹنڈنٹ اور آر آئی کو کلاس رومز میں مزید روشنی و دیگر امور کی بہتری کے حوالے سے ہدایات جاری کیں، اس موقع پر انکا کہنا تھا کہ شفافیت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے امتحانی مراکز کی انسپکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

کیمیکل والے نیلے ڈرموں میں دودھ سپلائی ، پولی تھین بیگز کا استعمال بھی نہ رک سکا

سیالکوٹ: تعلیم بند سکول باڑے میں تبدیل

کمشنر اور آر پی او کا دورہ کرتار پور ، سکیو رٹی انتظامات کا جائزہ

وزیر بلدیات کا ڈسکہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ

پٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر اشیا خورونوش پہنچ سے دور

قلعہ دیدار سنگھ:ڈکیتی میں مزاحمت ، نوجوان پر تشدد، رقم چھین لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر