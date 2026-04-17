موٹروے پولیس کے انسپکٹر خضر حیات کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) موٹروے پولیس کے انسپکٹر خضر حیات اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے ۔ متوفی فیصل آباد سے ٹوبہ ٹیک سنگھ سیکشن میں بھی تعینات رہے۔

ان کی نمازِ جنازہ ان کے آبائی علاقے گاؤں بھٹی والا، تحصیل و ضلع چنیوٹ میں ادا کی گئی، جس میں ڈی آئی جی موٹروے پولیس دار علی خٹک، سیکٹر کمانڈر ایم فور ندیم اشرف وڑائچ، موٹروے پولیس کے فیلڈ افسران و سٹاف، سول سوسائٹی اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ڈی آئی جی موٹروے پولیس نے مرحوم کے ورثاء سے تعزیت کی اور ان کی ادارے کے لیے خدمات کو سراہا۔ موٹروے پولیس افسر کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی،وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان، آئی جی موٹروے پولیس سلطان احمد چوہدری، ایڈیشنل آئی جی اشرف زبیر صدیقی اور ڈی آئی جی دار علی خٹک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

منصوبہ ادھورا، مزید758 الیکٹرک بسیں نہ چل سکیں

ہوم اکنامکس یونیورسٹی :سلیکشن بورڈز کی مختلف سفارشات منظور

ایوانِ اقبال :’’قومی تعمیرِ نو اور فکرِ اقبال‘‘ کے عنوان سے سیمینار

ڈیٹا سنٹر پی ایم آئی یو سے پیکٹا کے حوالے کرنیکا حکم

چکن مزید 8روپے کلوسستا

واسا :نادہندگان کے کنکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ