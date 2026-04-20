لیزر لینڈ لیولرز سبسڈی قرعہ اندازی، 18 کسانوں کا انتخاب

حکومت پنجاب لیزر لینڈ لیولرز پر فی یونٹ 6 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کر رہی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن سونا اگلتا پنجاب کے تحت زرعی شعبے میں پانی کے مؤثر استعمال کے فروغ کیلئے لیزر لینڈ لیولرز سبسڈی سکیم کی قرعہ اندازی گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں منعقد ہوئی۔تقریب میں سابق وائس چیئرمین سردار ذوالفقار حیدر شاہ، ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ فیصل آباد چودھری محمد عاصم رفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ چنیوٹ ڈاکٹر محمد ادریس سمیت دیگر افسروں اور بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی۔ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ فیصل آباد نے بتایا کہ حکومت پنجاب لیزر لینڈ لیولرز پر فی یونٹ 6 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کر رہی ہے ۔ ضلع چنیوٹ میں مجموعی طور پر 224 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 159 اہل قرار پائیں، جبکہ شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے 18 خوش نصیب کسانوں کا انتخاب کیا گیا۔منتخب ہونے والے کسانوں میں 6 کا تعلق تحصیل چنیوٹ، 6 کا لالیاں اور 6 کا بھوانہ سے ہے ۔ مقررین نے کہا کہ یہ منصوبہ زرعی ترقی، پانی کے بہتر استعمال اور پیداوار میں اضافے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف ایکشن ، ساڑھے 22 من ناقص چکن برآمد

سنانواں میں مردہ مرغیوں سے بھرا ٹرک پکڑا گیا

وہاڑی ، پی ٹی سی ایل فلیش فائبر انٹر نیٹ منصوبہ بھی ناکام

نہر کنارے درختوں کے موٹے جھکے ہوئے تنے ، ٹریفک متاثر

بوریوالا:حبیب اور مجاہد کالونی میں واٹر فلٹر پلانٹس خراب

اے ڈی سی آر کے حکم پروہاڑی میں سات دکانیں ڈی سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر