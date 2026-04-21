صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا ،کے ایف ڈبلیو بینک کا کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ معاہدہ

  • فیصل آباد
40 ملین یورو کی لاگت سے پراجیکٹ پر عملدرآمد کیا جائے گا ، جرمن سفیر کی شرکت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جرمن کارپوریشن کے تعاون سے کے ایف ڈبلیو (KFW) بینک اور واسا فیصل آباد کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے ، جس کے تحت 40 ملین یورو کی لاگت سے کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ پر عملدرآمد کیا جائے گا۔اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں جرمنی کی پاکستان میں تعینات سفیر مس اینا لیپل (H.E. Ms. Ina Lepel) مہمان خصوصی تھیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے بطور مہمانِ اعزاز شرکت کی۔ تقریب میں ایم ڈی واسا ثاقب رضا، ڈپٹی ایم ڈی ایڈمن شعیب رشید، ڈپٹی ایم ڈی انجینئرنگ شعیب ضیا، ڈپٹی ایم ڈی او اینڈ ایم عثمان ضیا، ڈائریکٹر پی اینڈ ڈی حنا سلیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر پی اینڈ ڈی سانول ملک بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے اجلاس میں فیصل آباد میں شہریوں کو پانی کی فراہمی، سیوریج سسٹم اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس پر جرمن سفیر نے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ایم ڈی واسا نے ادارے کے زیرِ انتظام مکمل ہونے والے فارن فنڈڈ منصوبوں پر بریفنگ دی۔ جرمن سفیر مس اینا لیپل نے کہا کہ جرمن تعاون کے تحت کے ایف ڈبلیو بنک اور واسا فیصل آباد کا یہ منصوبہ واٹر سپلائی کے نظام میں بہتری کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔منصوبے کے تحت 25 ٹیوب ویلز کو بحال کیا جائے گا، ایک نیا واٹر ٹینک اور 6 نئی ٹینکیاں تعمیر کی جائیں گی، جبکہ گلفشاں واٹر ورکس کو 3 ملین گیلن کے جدید ریپڈ سینڈ فلٹر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر 100بیڈز کا کینسر ہسپتال مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم

مادر علمی پروگرام، بہتر نتائج کیلئے فیز تھری کا جائزہ

سیپ پروگرام کی سکیمیں جلد مکمل کی جائیں :اورنگ زیب کھچی

گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوہی والا میں داخلہ مہم کا افتتاح

جعلی ، نان کسٹم پیڈ سگریٹس کے 31ہزار پیکٹ برآمد

فنانسنگ پروگرام ، کسان کو کمبائن ہارویسٹر کی چابی دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس