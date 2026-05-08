آتشبازی کا سامان فروخت کرنے والے 3 ملزم گرفتار
صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر انچارج چوکی خانوآنہ نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان میں عمران، ندیم اور ظہور شامل ہیں۔ کارروائی طاہر شبیر نے کی، جنہوں نے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔