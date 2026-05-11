صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرمی میں بھی سوئی گیس کی طویل لوڈشیڈنگ جاری، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
گرمی میں بھی سوئی گیس کی طویل لوڈشیڈنگ جاری، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

24 گھنٹوں میں صرف 4سے 5 گھنٹے گیس فراہم کی جاتی ، اس دوران بھی پریشر ناکافی ، کھانا بنانا بھی نا ممکن ،گیس نہ آنے کے باوجود بھاری بل بھی آ رہے ،پریشر کو بہتر کیا جائے :شہری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)موسم تبدیل ہونے اور گرمی میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی سوئی گیس کی طویل لوڈشیڈنگ اور بندش کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے باعث شہریوں کے گھریلو معاملات شدید متاثر ہونے لگے ہیں۔ گیس کی عدم فراہمی کے باوجود شہریوں کو ہزاروں روپے کے بھاری بھرکم بلز بھی موصول ہونے لگے ہیں، جس پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔مختلف رہائشی علاقوں میں سوئی گیس کی بندش شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے ۔ موسم سرما کے اختتام اور درجہ حرارت میں اضافے کے باوجود گیس لوڈشیڈنگ میں کمی نہ آ سکی، جس کے باعث روزمرہ گھریلو امور کی انجام دہی دشوار ہو گئی ہے۔

ڈی ٹائپ کالونی، ملت کالونی، سمن آباد، نثار کالونی، افغان آباد، رضا آباد، علامہ اقبال کالونی، منصور آباد، مدینہ ٹاؤن، پیپلز کالونی، سرفراز کالونی، گرین ویو کالونی، غلام محمد آباد، گلبرگ، الٰہی آباد، وارث پورہ، عاصم ٹاؤن، کلیم شہید کالونی سمیت مختلف علاقوں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف چار سے پانچ گھنٹے گیس فراہم کی جاتی ہے ، جبکہ اس دوران بھی گیس پریشر انتہائی کم ہوتا ہے ، جس سے کھانا پکانا ناممکن ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے ایک طرف گیس کی بندش کے باعث بازار سے مہنگا کھانا خریدنا پڑتا ہے جبکہ دوسری جانب گیس نہ آنے کے باوجود بھاری بل بھی آ رہے ہیں ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا گیس کی بلا تعطل اور مکمل پریشر کے ساتھ فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مہنگے فروخت، سرکاری نرخ نامے نظر انداز

چینی کمپنی کا حکومت سے سرمایہ کاری کے ایم او یو پردستخط

پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کی لپیٹ میں :جماعت اسلامی

معرکہ حق نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا:راغب نعیمی

دکھاوے سے پاک عبادت ہی قبول ہوتی ہے :طاہرالقادری

معرکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پرموٹر سائیکل ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر