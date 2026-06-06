صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری، 455 ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری، 455 ملزم گرفتار

اے کیٹیگری کے 161 انتہائی مطلوب،جبکہ بی کیٹیگری کے 294 اشتہاری پکڑے گئے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پولیس نے اشتہاری اور عدالتی مفرور ملزمان کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ ماہ 455 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔سٹی پولیس آفیسر (سی پی او) تنویر حسین کی ہدایت پر اشتہاری ملز موں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ پولیس نے ماہ مئی کے دوران اے کیٹیگری کے 161 انتہائی مطلوب اور خطرناک جبکہ بی کیٹیگری کے 294 اشتہاری ملز موں کو گرفتار کیا۔پولیس ترجمان کے مطابق اسی عرصے میں 365 عدالتی مفرور بھی قانون کی گرفت میں لائے گئے۔

گرفتار ہونے والے اشتہاری ملزمان میں قتل کے 14، اقدام قتل کے 14 اور ڈکیتی و رابری کے 141 ملزمان بھی شامل ہیں۔سی پی او تنویر حسین نے کہا کہ پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنیکل وسائل کے مؤثر استعمال کے باعث سنگین مقدمات میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور ہر صورت قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بد ترین لوڈشیڈنگ ، شہری سراپا احتجاج ، سڑکیں بلاک

مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت

کالجوں میں سامان کی عدم فراہمی سیکریٹری برہم

پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ،کمشنر کراچی

چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ،آئی جی سندھ

ڈاکٹر کو ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کالعدم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن