صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آور ادویات فروخت کرنیوالے میڈیکل سٹورز کیخلاف کریک ڈائون تیز کر دیا گیا

  • فیصل آباد
نشہ آور ادویات فروخت کرنیوالے میڈیکل سٹورز کیخلاف کریک ڈائون تیز کر دیا گیا

منشیات کے خاتمے کیلئے خصوصی پولیس ٹیمیں تشکیل ،نے بغیر نسخے کے ممنوعہ اور نشہ آور ادویات کی فروخت فوری بند کرنے کی ہدایت ، سٹورز کی نگرانی اور مانیٹرنگ کا عمل تیز کر دیا گیا

فیصل آباد (عبدالباسط سے )شہر کو منشیات سے پاک بنانے کی مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف جاری سخت کارروائیوں کے ساتھ اب نشہ آور اور ممنوعہ ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف بھی پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا گیا ۔ پولیس نے بغیر نسخے کے ممنوعہ اور نشہ آور ادویات کی فروخت فوری بند کرنے کی ہدایت کی ہے ،ذرائع کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر سہیل اختر سکھیرا اور سٹی پولیس آفیسر تنویر حسین کی ہدایت پر منشیات کے خاتمے کیلئے خصوصی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو خفیہ معلومات کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے باعث نشے کے عادی افراد نے متبادل کے طور پر نشہ آور اور ممنوعہ ادویات کا استعمال شروع کر دیا، جس سے بعض میڈیکل سٹورز پر ان ادویات کی غیرقانونی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے میڈیکل سٹورز کی نگرانی اور مانیٹرنگ کا عمل تیز کیا، جس کے دوران یہ شواہد سامنے آئے کہ بعض میڈیکل سٹورز بغیر ڈاکٹری نسخے کے ممنوعہ ادویات فروخت کر رہے تھے ۔ تمام میڈیکل سٹور مالکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ آئندہ بغیر نسخے کے نشہ آور یا ممنوعہ ادویات فروخت کرنے کی صورت میں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔آر پی او سہیل اختر سکھیرا اور سی پی او تنویر حسین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر سرگودہا کا محرم الحرام کے جلوس روٹس اور مختلف مجالس کا دورہ

ایس پی انوسٹی گیشن کا جلوس و مجالس کے روٹس کا دورہ

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کا نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز جوہر آباد کا معائنہ

پھلروان کو تقسیم نہیں ہونے دینگے ، جماعت اسلامی

بلا شبہ دنیا میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو وہ استاد

میانوالی میں موسلا دھار بارش و ژالہ باری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر