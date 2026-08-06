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فیسکو ٹاسک فورس نے 2بجلی چور پکڑ لئے

  • فیصل آباد
فیسکو ٹاسک فورس نے 2بجلی چور پکڑ لئے

گو جرہ (نما ئندہ دُنیا)فیسکو ٹاسک فورس نے دو افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔

فیسکو حکا م کو اطلا ع ملی کہ چک نمبر 279 ج ب کا محمد ارشاد اور چک نمبر 342 ج ب کا محمد ارشد اپنے میٹرو ں سے بجلی چوری کرنے میں مصروف ہیں جس پر فیسکو حکا م نے چھا پے مار کر انہیں بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھو ں پکڑ لیا اور نوا ں لاہور پولیس کو تحریری طور پر آ گا ہ کردیا جس پر پو لیس نے مقدمات درج کرلئے ہیں۔

 

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