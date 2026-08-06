صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ استحصالِ کشمیر پر جڑانوالہ میں ریلی، کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی

  • فیصل آباد
یومِ استحصالِ کشمیر پر جڑانوالہ میں ریلی، کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) یومِ استحصالِ کشمیر کے موقع پر انتظامیہ کے زیرِ اہتمام ایک بڑی ریلی نکالی گئی

جس میں رکن قومی اسمبلی بلال بدر چودھری، رکنِ صوبائی اسمبلی اسامہ ڈوگر، اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ، چیف آفیسر بلدیہ، مختلف سرکاری افسروں ، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکانے کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اعتراض دور،درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں بے ضابطگیوں پر تشویش:پیپلز پارٹی

نجی سکولز تعطیلات میں 22اگست تک بندرکھنے کے پابند

اپنی چھت اپنا گھر:14لاکھ درخواستیں

صوبے میں 10، 20کلو آٹے کے تھیلوں کی فراہمی میں کمی

ایل ڈی اے :سینٹرل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم مکمل فعال نہ ہو سکا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن