زیر تعمیر مکان سے واٹر پمپ اور بجلی کی تاریں چوری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حماد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے زیر تعمیر مکان میں داخل ہوئے اور واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حماد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے زیر تعمیر مکان میں داخل ہوئے اور واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔
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