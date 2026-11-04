صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ کا نوجوان سعودی عرب میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق، میت گھر پہنچ گئی

  • فیصل آباد
گوجرہ کا نوجوان سعودی عرب میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق، میت گھر پہنچ گئی

گوجرہ (نمائندہ دنیا) گوجرہ کا نوجوان سعودی عرب میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا،

 جس کی میت پاکستان پہنچنے پر گھر میں کہرام مچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق محلہ رسول نگر گوجرہ کے رہائشی ملک فریاد علی کا نوجوان بیٹا علی فریاد محنت مزدوری کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا، جہاں کام کے دوران اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا۔ اسے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ متوفی کی میت گھر پہنچنے پر اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے اور والدین پر غشی کے دورے پڑتے رہے ۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ متوفی کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ کراچی سے ملحقہ لاکالجز کے امتحانی نتائج کی تحقیقات کیلئے کمیٹی تشکیل

مویشیوں کی افزائش کیلئے ایمبریو ٹرانسفر کا کامیاب تجربہ

بحرین منشیات اسمگلنگ کیس میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل مسترد

مجرم کی سزا کم کرکے 4 سال کردی گئی

ٹرک نے موٹرسائیکل سوار طالب علم کو کچل دیا

روہڑی : ریلوے کوارٹرز پر قابضین کیخلاف آپریشن، 10سے زائد سیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر