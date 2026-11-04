گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ رضا آباد کے علاقے میں یعقوب نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ رضا آباد کے علاقے میں یعقوب نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
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