صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری

  • فیصل آباد
گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ رضا آباد کے علاقے میں یعقوب نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

تھانہ رضا آباد کے علاقے میں یعقوب نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

موٹرسائیکلوں سے خارج ہونیوالا دھواں فضائی آلودگی کا سبب

پولیو کیخلاف مہم ، لاہور کے ماحولیاتی نمونے 6 ماہ سے منفی

ریلوے میں مالیاتی گوشواروں کا عالمی معیارکاآڈٹ کرانے کافیصلہ

ایل پی جی شہرمیں 550سے 600روپے کلو فروخت

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان

لیسکو :اکتوبر میں 38کروڑ کی ریکوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر