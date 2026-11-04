پتنگ بازی کرنے والا شہری گرفتار، سامان برآمد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ بازی کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔
تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ بازی کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔
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