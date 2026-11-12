صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا ہیلتھ کلینک چک نمبر 14 کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کا ہیلتھ کلینک چک نمبر 14 کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی سی کا ہیلتھ کلینک چک نمبر 14 کا دورہ، سہولیات کا جائزہ زیر علاج مریضوں سے ملاقات ،طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر احمد خان کے ہمراہ آر ایچ سی اور مریم نواز ہیلتھ کلینک چک نمبر 14 کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، انتظامی امور اور خدمات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹروں اور دیگر عملے کی حاضری چیک کی جبکہ مختلف شعبوں کا معائنہ کرکے مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔اس موقع پر انہوں نے زیر علاج مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے علاج معالجے ، طبی سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ہسپتال کی لائٹس 24 گھنٹے فعال رکھی جائیں تاکہ مریضوں اور عملے کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے ادویات کے سٹور میں تمام ادویات کی تاریخ تنسیخ واضح طور پر درج کرنے اور دیگر انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طبی مراکز میں صفائی، نظم و ضبط، عملے کی حاضری اور مریضوں کو سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گرین بسوں کے روٹس بڑھانے کا فیصلہ :مزید 10گاڑیاں پہنچ گئیں

ڈپٹی کمشنر کا ورکنگ ویمن ہاسٹل سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے 4ہزار مقدمات ٹریس

کمشنر سے چیئر مین پاک کوریا فرینڈ شپ ایسوسی ایشن کی ملاقات

ڈسکہ:اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے بیوٹیفکیشن اقدامات ،منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک جلالپور جٹاں کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن