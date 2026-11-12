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چنیوٹ :سموگ کی صورتحال تشویشناک، فضائی آلودگی میں اضافہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ :سموگ کی صورتحال تشویشناک، فضائی آلودگی میں اضافہ

چنیوٹ :سموگ کی صورتحال تشویشناک، فضائی آلودگی میں اضافہبچوں ،بزرگوں اور دل و پھیپھڑوں کے مریضوں کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے :ماہرین

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چنیوٹ اور گردونواح میں سموگ کی صورتحال تشویش ناک ہوگئی، فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس مضر صحت سطح پر پہنچ گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث فضا میں باریک آلودہ ذرات کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ۔ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ ڈاکٹر عمیر عاطف نے شہریوں کو فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ ماہرین صحت کے مطابق سموگ کے باعث سانس، آنکھوں اور گلے کی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ، اس لیے بچوں، بزرگوں اور دل و پھیپھڑوں کے مریضوں کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے ۔ماہرین کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، کوڑا کرکٹ جلانا اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

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