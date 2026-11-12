صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی ناردرن ٹاسک فورس کی کارروائیاں، 65کیسز کی چیکنگ

  • ملتان
سوئی ناردرن ٹاسک فورس کی کارروائیاں، 65کیسز کی چیکنگ

ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،05 میٹر منقطع، 65 کیسز کی چیکنگ کی گئی ۔۔

 تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 65 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 05 گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے ۔ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ریکور کر لیا گیا۔ایک میٹر جو کمرشل استعمال کر رہا تھا کاٹ لیا گیا ، تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کسانوں کو گندم کی بہتر قیمت دینے کی خواہش ہے : سلمیٰ بٹ

پولٹری شیڈز کے 16، بھٹوں کے ایک کیس کی منظوری

بریک فیل گاڑی کو کھائی میں گرنے سے بچانے والے مسافر کو ڈی پی او کی شاباش

ٹیلنٹ ہنٹ ، خوشاب کے نوجوانوں کو موقع ملے گا، ملک منصور

قتل کی وارداتوں میں 18، ڈکیتیوں 75 فیصد کمی ، ڈی پی او

موجودہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا، اسے ری سیٹ کرنا ہوگا:تسنیم احمد قریشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن