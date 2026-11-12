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گرلز ہاسٹلز میں نعت خوانی کا مقابلہ

  • ملتان
گرلز ہاسٹلز میں نعت خوانی کا مقابلہ

ملتان(خصوصی رپورٹر) زکریا یونیورسٹی ملتان میں دینی، اخلاقی اور مثبت ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پہلی مرتبہ گرلز ہاسٹلز کے مابین بین الہاسٹل قرأت و نعت خوانی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ روح پرور تقریب طالبات کے ہاسٹل مریم ہال میں منعقد ہوئی جس میں مختلف گرلز ہاسٹلز کی طالبات نے بھرپور شرکت کی۔

 زکریا یونیورسٹی ملتان میں دینی، اخلاقی اور مثبت ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پہلی مرتبہ گرلز ہاسٹلز کے مابین بین الہاسٹل قرأت و نعت خوانی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ روح پرور تقریب طالبات کے ہاسٹل مریم ہال میں منعقد ہوئی جس میں مختلف گرلز ہاسٹلز کی طالبات نے بھرپور شرکت کی۔

 

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