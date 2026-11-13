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خود کو پلاٹ کا مالک ظاہر کرتے شہری کو فراڈ کا شکار بنا دیا

  • فیصل آباد
خود کو پلاٹ کا مالک ظاہر کرتے شہری کو فراڈ کا شکار بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو پلاٹ کا مالک ظاہر کرتے ہوئے ملزمان نے شہری کو فراڈ کا شکار بنا دیا۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عارف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے خود کو پلاٹ کا مالک ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا اور اس سے لاکھوں روپے مالیت کی رقم وصول کرکے فراڈ کا شکار بنادیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

 

 

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