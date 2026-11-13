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ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر کنٹریکٹ پر بھرتیاں کرنیکافیصلہ

  • لاہور
ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر کنٹریکٹ پر بھرتیاں کرنیکافیصلہ

کلینیکل اور بیسک سائنسز کی مختلف سپیشلٹیز میں بھرتیاں 3سال کیلئے کی جائینگی

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں کے معاملے پر محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا اہم فیصلہ اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر اور پروفیسر کی اسامیاں بھی کنٹریکٹ پر پُر کی جائیں گی۔محکمے نے تمام میڈیکل یونیورسٹیوں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو مراسلہ جاری کر دیاجسکے مطابق سینئر رجسٹرار اور اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتیاں بی ایس 18 ،ایسوسی ایٹ پروفیسر کی بھرتیاں بی ایس 19اور پروفیسر کی خالی اسامیوں پر بی ایس 20میں کنٹریکٹ تقرریاں ہوں گی۔ تقرریاں 3 سال کیلئے ہونگی، تسلی بخش کارکردگی پر کنٹریکٹ میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔کلینیکل اور بیسک سائنسز کی مختلف سپیشلٹیز میں بھرتیاں کی جائینگی۔ ابتدائی بھرتی کے کوٹے میں مختص خالی اسامیوں پر نیا طریقہ کار لاگو ہوگا۔

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