صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وراثتی پراپرٹی ہتھیانے کیلئے جعلی دستاویزات بنانیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
وراثتی پراپرٹی ہتھیانے کیلئے جعلی دستاویزات بنانیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وراثتی پراپرٹی ہتھیانے کے لئے جعلی دستاویزات تیار کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے حمیرا نامی خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کی وراثتی پراپرٹی ہتھیانے کی نیت سے جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کروالئے اور اسے فراڈ کا شکار بنا دیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فصل کی باقیات جلانے پر زمیندار کیخلاف مقدمہ درج

معمولی تلخ کلامی پر چھری کے وار سے نوجوان شدید زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ