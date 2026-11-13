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ڈی آئی جی 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیرِ تربیت افسران کی ملاقات

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیرِ تربیت افسران کی ملاقات

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیڈکوارٹرز جواد طارق نے54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے۔۔۔

 زیرِ تربیت افسران اور سول سروسز اکیڈمی لاہور کے فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے زیرِ تربیت افسران کو اسلام آباد پولیس کے پیشہ ورانہ فرائض، ذمہ داریوں اور مختلف امور کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کے قیام، جرائم کی روک تھام، عوام کی خدمت اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر بھی بریفنگ دی۔ 

 

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