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شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا

  • فیصل آباد
شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کرکیا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔

شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو فحش گالیاں دینے والے ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کرکیا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

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