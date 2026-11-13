صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب، طلبہ کی تقاریر اور ٹیبلو پیش

  • فیصل آباد
شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب، طلبہ کی تقاریر اور ٹیبلو پیش

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کے یومِ ولادت کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس کے مہمانِ خصوصی سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم ملک رضا شاہد وسیر تھے ، جبکہ میڈم ہادیہ اور نادرہ نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔تقریب میں طلبہ نے علامہ اقبالؒ کی شخصیت، فکر و فلسفے اور پیغامِ خودی کے حوالے سے خوبصورت تقاریر اور دلکش ٹیبلو پیش کرکے حاضرین کے دل جیت لیے ۔اس موقع پر ملک رضا شاہد وسیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبالؒ کا فلسفہ خودی، خود اعتمادی، بلند حوصلے اور عمل کا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ اقبالؒ نے نوجوانوں کو شاہین کی صفات اپنانے ، بلند پروازی کا عزم رکھنے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے کا درس دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ