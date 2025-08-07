صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی ، وزیر آ باد:ٹرینوں کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق

  • گوجرانوالہ
راہوالی ، وزیر آ باد:ٹرینوں کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق

راہوالی ، وزیر آ باد(نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تین بچوں کا باپ ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔

 محلہ راجپوتاں راہوالی کا غضنفر شہزاد صبح 9بجے کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا ۔ علاوہ ازیں وزیر آ باد میں ٹرین کے انجن سے ٹکرا کر 55 سالہ شخص گیمن جھیل میں گر کر جاں بحق،ریسیکیو حکام نے لاش نکال کرہسپتال منتقل کر دی۔ لالہ موسیٰ کا ادریس گیمن ریلوے جھیل کے پل سے گزر رہا تھا کہ عوام ایکسپریس سے ٹکرا کر جھیل میں گر گیا ، ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکال کر ہسپتال منتقل کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن