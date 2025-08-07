صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا :ڈاکٹر طارق

گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے ا میرڈاکٹرطارق سلیم نے اسلامک سنٹرگجرات میں یوم حقوق کشمیرکانفرنس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 سال قبل دنیا کی نام نہاد انوکھی سب سے بڑی جمہوریت۔۔۔

بھارت سامراج نے کشمیر پر اپناتسلط کمزورہوتے دیکھ کر کشمیر کی آئینی قانونی حیثیت کوختم کیا اورانسانی حقوق معطل کیے اورمقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنادیا۔ ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ مودی سرکار کے ریاستی جبر اور تمام تر اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود اہل کشمیرکے دلوں سے پاکستان کی محبت کم نہیں ہوئی مقبوضہ کشمیر کے لوگ14اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں 15 اگست بھارت کے یوم آزادی کویوم سیاہ کے طورپرمناتے ہیں،انہوں نے کہاکہ مورخ لکھے گا جب دوسرے سیاستدان اقتداراور سینیٹ کی ٹکٹوں کی بندربانٹ میں مصروف تھے تو جماعت اسلامی کے امیرحافظ نعیم الرحمن کشمیراورغزہ کے ساتھ اظہاریکجہتی کے لئے انکے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیرمیں جتنے مرضی ظلم ڈھالے کشمیرپاکستان کاہے کشمیری ہمار ے بھائی ہیں اورپاکستان کشمیریوں کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل سٹور پر چھاپہ ، سرکاری ادویات برآمد ، انکوائری شروع کردی گئی

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

بھیرہ:چینی کی مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا

نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

بلدیہ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے سرکاری رقبہ مانگ لیا

مکان کے تنازع پر بیوہ پر ڈندوں سے تشدد،شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن