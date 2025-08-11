صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:گھریلو جھگڑے پر ماں نے بیٹے کو قتل کردیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:گھریلو جھگڑے پر ماں نے بیٹے کو قتل کردیا

سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا ) گھریلو جھگڑ ے پرماں نے بیٹے کے ساتھ ملکر دوسرے نوجوان بیٹے کو قینچی کے وار کرکے قتل کردیا، ماں بیٹے کو گرفتار کرلیا گیا۔

 تھانہ نیکاپورہ کے علاقہ مہر ٹائون ایمن آباد روڈ پر گھریلو جھگڑ ے پر نازیہ بی بی نے اپنے بیٹے نعمان کے ساتھ ملکر کر قینچی کے وار کرکے دوسرے بیٹے 20سالہ عبدالعزیز کو شدید زخمی کردیا، اسے مقامی ہسپتال لیجایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا ، پولیس نے مقتول کے چچا رضوان کی رپورٹ پر ماں بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر