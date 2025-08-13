صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ میں چہلم امام حسینؓ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ میں چہلم امام حسینؓ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں چہلم امام حسینؓ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہ قدیم علی پورچٹھہ میں مرکزی مجلس عزا منعقد ہوئی۔

 جس میں نامور علما و ذاکرین نے شہادتِ امام حسینؓ کے فلسفے ، معرکۂ کربلا کی عظمت اور اس کی افادیت پر مفصل روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ کربلا وہ درسگاہ ہے جو گرے ہوئے انسان کو بھی معراجِ انسانیت تک پہنچا سکتی ہے ، یہ ظلم اور مظلوم کی واضح حد بندی کا ابدی نشان ہے ۔مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی جو مین بازار سے گزر کر حیدری چوک پہنچی۔ یہاں عزادار وں نے زنجیر زنی کی اور پرسہ دیا ۔ بعد ازاں جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سادات میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے اور پولیس و رضاکار مسلسل جلوس کے ہمراہ رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر