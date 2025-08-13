صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندہ قو میں شاندار ماضی کو مشعل راہ بناتی ہیں :ملک عدیل

  • گوجرانوالہ
زندہ قو میں شاندار ماضی کو مشعل راہ بناتی ہیں :ملک عدیل

سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ (ن) یوتھ ونگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری ملک عدیل صدیق تھیم نے کہا ہے کہ زندہ قومیں آگے بڑھنے کے لیے اپنے ماضی کی شاندار روایات، قربانیوں اور جدوجہد کے سنہری ایام کو مشعلِ راہ بنا تی ہیں۔

 اور14اگست کا تاریخی دن باہمی ایثار و محبت اور قومی یگانگت کیلئے تجدید عہد کا تقاضا کرتا ہے ۔ وطنِ عزیزپاکستان ایک عظیم نعمت اورعطیہ خداوندی ہے ۔ انہوں نے کہاکہ پاکستان دنیاکا دوسراملک جوصرف نظریہ اسلام کے نام پر بنا۔ 14اگست یوم آزادی درحقیقت تجدیدعہدکادن ہے ، اسلام کے نام پربننے والاپاکستان تاقیامت قائم رہے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ14اگست کا دن ہمیں خود شناسی کا موقع فراہم کرتا ہے ، بابائے قوم کے وژن کے مطابق خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کی تجدید کریں اور معاشرے کے محروم طبقات کی فلاح وتعلیم اور ترقی کے لیے کام کریں۔ملک عدیل صدیق تھیم نے مزید کہا کہ آئیں عہد کریں آزادی، عفو و درگزر اور اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر