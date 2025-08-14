صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :بینک ملازم کے گھر سے لاکھوں روپے کا سامان چوری

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں :بینک ملازم کے گھر سے لاکھوں روپے کا سامان چوری

پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار ) نجی بینک کے ملازم کے گھر چوری کی واردات چور گھر والوں کی غیر موجودگی میں لاکھوں روپے کا سامان چرا کر لے گئے۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق محلہ حمزہ ٹاؤن کے رہائشی بنک ملازم یاسر حیات اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گاؤں گئے ہوئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں نامعلوم چوروں نے گھر میں داخل ہوکر قیمتی سامان چرا لیا کر لیااور فرار ہوگئے ،سامان میں لیپ ٹاپ، 3 تولے طلائی زیورات، مائیکروویو اوون، ایک موبائل فون اور آرٹیفیشل جیولری بھی شالم تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مصالحہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ، عوام پریشان

جشنِ آزادی و معرکۂ حق ،جھنگ میں سائیکل ریلی نکالی گئی

باغِ جناح فیصل آباد میں گرینڈ لیزر لائٹ شو ، ملی نغمے پیش

’’بنیان المرصوص‘‘ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش

ٹوبہ :آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار

آئینِ پاکستان تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے : ذیشان لبھا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن