صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گریجوایٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب

  • گوجرانوالہ
گورنمنٹ گریجوایٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گورنمنٹ گریجوایٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں 78 ویں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے اساتذہ کی رہنمائی میں جوش و خروش اور ملی جذبے کا اظہار بھرپور انداز سے کیا۔

تقریب کے مہمان خصوصی فیصل سلطان اے ڈی سی جی، سپرنٹنڈنٹ جیل اصغر علی، ایم پی اے عمر فاروق ڈار، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر امان اللہ راٹھور، ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم احمد، پرنسپل ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق، وائس پرنسپل شمع نواز موجود تھیں ۔ آزادی کے جذبے کو نمایاں کرنے کا اظہار ٹیبلو،، چاند میری زمین پھول میرا وطن،کے ذریعے کیا گیا۔ طالبات نے وطن سے وفا داری کا عہد تقاریر کے ذریعے روایتی جذبے اور جوش سے کیاگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بغیر آپریشن دل کے والوز کی تبدیلی بڑی کامیابی،فواد ہاشم

اہلحدیث یوتھ فورس ملتان کی تحفظ نظریہ پاکستان ریلی

ستھرا پنجاب مہم میں ملتان ڈویژن کی نمایاں کارکردگی

ڈویژن سطح پر مربوط شجرکاری مہم چلائی جارہی ،کمشنر

ملتان میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری

میپکو خانیوال کے 5افسر و ملازمین معطل کردیئے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن