صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )یومِ آزادی کے موقع پر ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام بار ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، پرچم کشائی کی گئی۔

 صدر بار شرافت ناہرہ اور جنرل سیکرٹری راجہ عبد المقیت خاں سمیت دیگر بار عہدیداروں اور وکلاکی بڑی تعداد موجود تھی ۔ مہمانِ خصوصی کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی،ڈپٹی کمشنر نوید احمد تھے جنہوں نے بار عہدیداروں اور وکلا کے ساتھ ملکر پرچم کشائی کی اور جشنِ آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ شرکا نے قومی پرچم کو سلامی دی،ملکی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مہمانِ خصوصی کمشنر نوید حیدر شیرازی اورڈپٹی کمشنر نوید احمدنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 اگست ہمیں آزادی کی اہمیت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ شرافت ناہرہ اور راجہ عبد المقیت خاں نے کہا بار ایسوسی ایشن قانونی خدمات میں پیش پیش ہے ،قومی دنوں کو شایانِ شان طریقے سے منانا ہمارا فرض ہے تاکہ نوجوان نسل کو حب الوطنی کا پیغام دیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ