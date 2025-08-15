صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیں آزاد وطن کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہوگا: رانا شاہد سہیل

  • گوجرانوالہ
ہمیں آزاد وطن کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہوگا: رانا شاہد سہیل

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور سابق کونسلربلدیہ رانا شاہد سہیل نے کہا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اﷲ کا شکرہے کہ ہم آزادوطن میں سانس لے رہے ہیں ہمیں آزاد وطن کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہوگا۔۔۔

آزادی کی شمع روشن کرنے کیلئے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دیا بزرگوں نے ہمارے آزاد مستقبل کے لیے اپنا حال قربان کیا تحریک پاکستان کی جدوجہد میں شہید ہونے والوں کی بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں وطن کے امن کی خاطر جانیں قربان کرنیوالے شہداکی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے جشن آزادی پر کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب میں کہا۔ انہوں نے مزید کہاکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ،سبز و شاداب پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں ،ملک کو خوشحال بنانے کیلئے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں تاکہ ماحول صاف ستھرا رکھا جاسکے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ذخیرہ اندوزی ، چینی بحران جاری ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، مریضوں کے ساتھ جشنِ آزادی منایا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا

کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ،فلگ شگاف نعرے

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جشن آزادی کیک کاٹنے کی تقریب

میونسپل کمیٹی کے لان میں رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ