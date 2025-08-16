صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار وزیرآباد اور تنظیم تاجران کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریب

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ بار وزیرآباد اور تنظیم تاجران کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریب

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد اور تنظیم تاجران موتی بازار کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں صدر چودھری امتیاز احمد خان،جنرل سیکرٹری مستعصم مالک طور،مختار احمد،شہباز احمد چیمہ،احسن عطا چیمہ،فرزانہ کوثر،نگہت مختار ایڈووکیٹس، صدر مرکزی تنظیم تاجران ناصر محمود اللہ والے ،خالدمحمود اللہ والے ،میاں عمر حیات،ڈاکٹر عطاء الرحمن،عمران احمد،عمر فاروق اللہ والے ،ڈاکٹر سید رضا سلطان،ڈاکٹر سرفراز احمد خان انجنیئرودیگرنے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ امتیاز احمد خان اور مستعصم مالک طور نے کہا کہ آزادفضاؤں کی مسرتیں، خوشیاں خوش نصیب قوموں کومیسرآتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

ترقی کیلئے بجلی و گیس کے نرخ کم کئے جائیں :لیاقت بلوچ

علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور: راغب نعیمی

ہمیں دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا:ہشام الٰہی

شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن