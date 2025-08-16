صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد سے اساتذہ کا قافلہ آج گو جرانوالہ جائے گا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد سے اساتذہ تنظیموں کے رہنماؤں کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ آج گوجرانوالہ ڈویژن کے گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہونے والے احتجاجی جلسے میں شرکت کرے گا۔ یہ جلسہ خالد جاوید سنگھیڑا(جنرل سیکرٹری اگیگا پنجاب) کی قیادت میں منعقد ہوگا۔

