صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال میں شام کی پہلی ڈینٹل او پی ڈی کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال میں شام کی پہلی ڈینٹل او پی ڈی کا افتتاح

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ میں شام کی پہلی ڈینٹل او پی ڈی کا افتتاح کر دیا گیا ۔۔۔

۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے شام کی شفٹ کیلئے ڈینٹل کلینک کا افتتاح کیا، اب یہ روزانہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک او پی ڈی کلینک کے طور پر کھلا رہے گا۔ اس سے قبل ڈینٹل او پی ڈی صرف دوپہر 2 بجے تک تھی۔یہ پنجاب کی پہلی ڈینٹل او پی ڈی ہے جو شام تک اور روزانہ کام کرے گی۔ افتتاحی تقریب میں پرنسپل گوجرانوالہ میڈیکل کالج ڈاکٹر اقبال ڈوگر، ایم ایس ڈاکٹر سید عمران نیئر سمیت دیگر ہمراہ تھے ۔ 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان

لیسکو کا 2025-26 کا 20 ارب 78 کروڑ کا بجٹ منظور

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس