صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب پرامدادی کارروائیاں جاری‘10ہزار افراد ریسکیو

  • گوجرانوالہ
سیلاب پرامدادی کارروائیاں جاری‘10ہزار افراد ریسکیو

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا)بد ترین سیلاب پردوسرے روز بھی امدادی کارروائیاں جاری، سیلابی پانی کمی ہونے لگا، درجنوں دیہات زیرآب فصلیں مکان مویشی کروڑوں کا نقصان ،سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے رات گزرانے پر مجبور10 ہزار افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ۔

خانکی ہیڈ سے بدترین سیلاب نے درجنوں دیہاتوں کے مکینوں کو بے گھر کر دیا وزیرآباد میں سیلاب متاثرہ علاقے نو گراں،بہرام،رانا،ٹاہلی والا،،سوہدرہ،چک ستیہ، گھکامیتر،حیدرکالونی،پیراں کوٹلہ،شیش محل، تلواڑہ ،جعفر کوٹ،کوٹ رتہ،کوٹ بیلہ،برج چیمہ، برج دھلہ، ٹھٹی بلوچ فقیرانوالی، برج تاشہ،گورالی سمیت دیگر دیہات سیلابی پانی کی نذر ہو گِے دوسرے روز بھی امدادی ٹیمیں مسلح افواج، پولیس ,ایدھی ایمبولینس ،1122 سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو نکالتے نظر آئے جبکہ محکمہ انہار کا عملہ بھی ہائی الرٹ رہا اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 ہزار افراد کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا سیلاب علاقوں میں سیاسی افراد امیدوار ایم این اے حلقہ 66 بلال فاروق تارڑ، وقار چیمہ،عدنان افضل چٹھہ ، فیاض چٹھہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ،سی ٹی او عائشہ بٹ نے بھی وزٹ کئے۔ اور لوگوں سے مسائل دریافت کئے ۔ درجنوں افراد مال مویشیوں کے ساتھ مختلف جگہ پر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں جن کو خوراک اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے ۔متاثرین کے مطابق سیاسی افراد نے ابھی تک فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا بچے بوڑھے عورتیں اس وقت خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں حکومت خوراک اور ادویات کا فوری انتظام کرائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامی غفلت، دریائے راوی کی سالہا سال سے صفائی نہ ہوسکی

تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

وزیر قانون کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ

چینی اور آٹے کی سپلائی ، دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ