صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اور گردو نواح میں بچوں سے جبری مشقت کا سلسلہ جاری

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ اور گردو نواح میں بچوں سے جبری مشقت کا سلسلہ جاری

منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد ونواح میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی جاری چائلڈ پروٹیکشن والوں نے آنکھ بند کرلیں۔ہوٹلوں ’ورکشاپس ودیگر جگہوں پر بچوں سے مزدوری لینے کا سلسلہ جاری ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

ڈسکہ اور گرد ونواح میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی جاری چائلڈ پروٹیکشن والوں نے آنکھ بند کرلیں۔ہوٹلوں ’ورکشاپس ودیگر جگہوں پر بچوں سے مزدوری لینے کا سلسلہ جاری ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے خصوصی ہیموفیلیا وارڈ کاافتتاح

گورنر ہاؤس میں محفل میلاد

ضلعی کورٹ کے ملازم کا ہیلتھ انشورنس کیلئے سیشن عدالت کو خط

سنگین جرائم میں 32 فیصد کمی ہوگئی،پولیس چیف کادعویٰ

شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت کے نوٹسز ،فریقین سے جواب طلب

انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیکس میں اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل