صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر کالجئیٹ لان ٹینس مقابلے ،پنجاب کالجز کی پہلی پوزیشن

  • گوجرانوالہ
انٹر کالجئیٹ لان ٹینس مقابلے ،پنجاب کالجز کی پہلی پوزیشن

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹر کالجئیٹ لان ٹینس مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ۔ چیمپئن شپ میں پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

سٹی سپورٹس کمپلیکس گوجرانوالہ میں مقابلوں میں ریجن بھر سے 7کالجز کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا ،سخت مقابلے ہوئے ۔ فائنل کیلئے پنجاب کالج گوجرانوالہ اور سپیرئیر کالج کی ٹیموں نے کوالیفائی کیا۔ پنجاب کالج نے سخت مقابلے کے بعد 2-1سے چیمپئن شپ جیت لی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انہیں لان ٹینس کھیل کر بہت اچھا لگا ،اگر انہیں سہولیات دی جائیں تو وہ اس کھیل میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔اس موقع پرڈائریکٹر سپورٹس پنجاب کالجز محمد ریاض اور ڈائر یکٹر سپورٹس گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ مسعود نے چیمپئن شپ جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی جبکہ ڈائر یکٹر ایڈ منسٹریشن پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر شہزاد رفیق نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں نقد انعامات دیئے اور آئندہ بھی مزید محنت کی تلقین کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ